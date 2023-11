17.11.2023 16:30 Großteile des öffentlichen Dienstes streiken am 22. November in Berlin

In Berlin werden am 22. November Großteile des öffentlichen Dienstes in einen Streik gehen. Grund dafür ist der andauernde Tarifstreit.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In Berlin werden am 22. November Großteile des öffentlichen Dienstes in einen Streik gehen. Grund dafür ist der andauernde Tarifstreit. Gleich mehrere Gewerkschaften riefen für den 22. November zum Streik auf. © Paul Zinken/dpa Gleich mehrere Gewerkschaften rufen alle Beschäftigten des Landes Berlin dazu auf, am 22. November in Streik zu gehen. Darunter fallen in der Hauptstadt unter anderem Schulen, Kitas und Universitäten. Auch die Polizei und die Feuerwehr sind betroffen. Bereits vor wenigen Tagen gingen tausende Menschen auf die Straße. Die Forderungen der Gewerkschaften sind klar formuliert. Berlin Wirtschaft Entlassungswelle bei Lieferdienst: 2500 Mitarbeiter vor dem Aus Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Außerdem verlangen sie für die Beschäftigten der Stadtstaaten eine Zulage von 300 Euro mehr im Monat und 150 Euro mehr für Nachwuchskräfte. Neben Berlin soll nämlich auch in Hamburg und Bremen gestreikt werden.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa