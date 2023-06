Intendantenwahl beim RBB: Sender stellt Kandidaten vor

Bei der Wahl der neuen RBB-Spitze gibt es nun überraschend vier statt wie zunächst geplant drei Kandidaten. © Carsten Koall/dpa

In der Rundfunkratssitzung am heutigen Donnerstag werden sich in Berlin überraschenderweise voraussichtlich nicht drei, sondern vier Bewerber vorstellen.

Die bisher auf der Kandidatinnen-Liste stehenden drei Frauen sind: Heide Baumann (50, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland), Ulrike Demmer (50, von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung) und Juliane Leopold (40, seit 2019 Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell).

Am Mittwochabend stellte sich heraus, dass auch der Programmdirektor vom ARD-Sender Radio Bremen, Jan Weyrauch (55), im Rennen ist.

Mit der Personalie ging ein Konflikt innerhalb der Findungskommission einher: Die dem Gremium zugehörigen Personalvertretungen hatten am Dienstag in einer öffentlich gemachten Stellungnahme gefordert, dass Weyrauch auf die Liste kommen soll.

Sie warfen dem ebenfalls zur Kommission gehörenden RBB-Verwaltungsratschef vor, in Vorgesprächen eine Gehaltsobergrenze genannt zu haben, deshalb sei der Kandidat von der Liste verschwunden.