Tag der offenen Tür: Berliner Polizei gibt Besuchern seltenen Einblick in ihre Arbeit

Berlin - Brennpunktarbeit, Live-Vorführungen des SEK, Ausbildung und Studium: Die Berliner Polizei hat am heutigen Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen. TAG24 hat sich für Euch umgeschaut und einen Blick hinter die Kulissen gewagt.

Die jungen Besucher konnten nicht nur in den zahlreichen Einsatzfahrzeugen Platz nehmen, sondern auch Monturen anprobieren oder beim Puppentheater "Die verzauberte Ampel" lernen, wie sie sicher eine Straße überqueren.

Wie können Bewohner ihre eigenen vier Wände besser vor Einbruch schützen? Was kann man tun, um in der Hochburg der Autoknacker seinen Wagen zu sichern? Welchen Einfluss haben Alkohol und Drogen auf die Fahrtüchtigkeit? Wer ist sportlich genug und meistert den Hindernisparcours, den Bewerber für den Polizeidienst absolvieren müssen?

"Unser Tag der offenen Tür ist ein Fest für die ganze Familie", erklärte Polizeipräsidentin Barbara Slowik (58) in einer Mitteilung den Charakter der Veranstaltung im Vorfeld.

Die Beamten in Ruheleben rechneten mit vollem Haus: Besucher konnten sich von 10 bis 18 Uhr bei strahlendem Sonnenwetter über die vielfältigen Aufgaben der Berliner Polizei informieren.

Neben dem Berliner Polizeibär war auch "Socialmedia in der Ausbildung" vertreten. © Denis Zielke/TAG24

Besonders beliebt waren auch Live-Vorführungen der Berliner Spezialeinsatzkommandos (SEK). Dort simulierten die Elitepolizisten unter anderem für das Publikum Geiselbefreiung.

Hierzu sagte Slowik im Anschluss ins Mikro: "Die Schusswaffe wird meist überhaupt nicht gebraucht, sondern es mit ganz anderen Techniken gearbeitet. Das ist die eigentliche Professionalität eines SEKs."

Auch "Socialmedia in der Ausbildung" war zugegen. Die Frage, ob junge Menschen mit dem Wunsch, Influencer zu werden, an die Polizei herantreten würden, verneinte der Ausbildungsleiter.

Es seien aber Menschen dabei, die "einen Faible" für die sozialen Medien hätten, erklärte er. Dazu gehören auch Marc und Chinedu, die auf TikTok mittlerweile 742.400 Follower über eine Karriere bei der Berliner Polizei informieren. Letzterer der beiden ist an der Brennpunktwache am Alex im Einsatz und fährt also Streife.

Im Zentrum der Veranstaltung stand der "Polizeinachwuchs von morgen", wie Slowik sagte. Bei der Berufsberatung direkt an den Infomobilen hakte TAG24 nach: Warum sollen sich junge Menschen für eine Karriere bei der Polizei entscheiden? "Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Es ist ein sicherer Arbeitsplatz", erzählte eine Beamtin. Und was müssen Bewerber mitbringen? "Sportlich und teamfähig sein, Menschenkenntnis besitzen, ein bestimmtes Maß an Selbstsicherheit."

Nach Angaben einer Polizeisprecherin vor Ort waren gegen 14 Uhr 13.500 Besucher auf dem Gelände. 25.000 wurden insgesamt erwartet. In der Vergangenheit sei auch schon mal die 40.000er-Marke geknackt worden.