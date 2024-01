Untersuchungs-Ausschuss zu RBB-Affäre: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagt aus

Dietmar Woidke (62, SPD, r.) sitzt mit Berlins Regierendem Bürgermeister, Kai Wegner (51, CDU) bei einer Konferenz. © Monika Skolimowska/dpa

Die brandenburgische Staatskanzlei hat in den vergangenen Jahren vom ARD-Sender RBB mehrere DVD-Geschenke erreicht.

Woidke sagte am Freitag im Landtag in Potsdam auf die Frage der AfD nach möglichen Geschenken: "Ich habe kein privates Geschenk angenommen."

Der Landeschef zählte ein DVD-Präsent mit dem Titel "Berlin und Brandenburg von oben" vonseiten des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) aus dem Jahr 2015 in der Intendantinnen-Zeit von Dagmar Reim auf. Dieses Geschenk habe die Staatskanzlei mit einem netten Schreiben zurückgesandt.

2019 - also als Patricia Schlesinger (62) Intendantin war - habe der RBB zudem zwei DVDs - "Babylon Berlin" Staffel 1 und 2 - geschenkt, führte Woidke aus. Nach den Regeln der Staatskanzlei habe man diese Präsente per Protokoll aufgenommen und sie seien in den Fundus gekommen, der regelmäßig versteigert werde.