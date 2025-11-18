Berliner Toiletten-Chroniken: Das ist mit den historischen "Cafés Achteck" passiert

Berlin - Zum Welttoilettentag am 19. November lohnt ein Blick auf Berlins besondere Beziehung zum stillen Örtchen, vom historischen Café Achteck bis zur vollautomatischen Berliner Toilette.

An manchen Orten in der Hauptstadt ist das historische Café Achteck noch zu finden. © Dagmar Schwelle/SenMVKU

Wir alle brauchen sie, doch wir beachten sie viel zu selten: die öffentliche Toilette.

Am 19. November, dem Welttoilettentag, bekommt das stille Örtchen endlich wieder die Aufmerksamkeit, die es verdient.

Heutzutage bietet die "Berliner Toilette" der WALL Verkehrsanlagen GmbH Zuflucht für das dringendste aller Geschäfte. Doch bevor vollautomatische Anlagen Komfort brachten, prägte ein Stück Stadtgeschichte das Berliner Straßenbild: das historische "Café Achteck".

Im 19. Jahrhundert kämpfte Berlin - wie auch andere wachsende Metropolen - mit großen hygienischen Problemen. Die Stadtbevölkerung wuchs rasant, moderne Wasser- und Abwassersysteme fehlten.