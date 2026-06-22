Bevölkerungsboom in Berlin: Eine Nationalität wächst besonders stark

Berlin - Die Hauptstadt wächst weiter und hat Ende 2025 erstmals die Marke von 3,7 Millionen Einwohnern überschritten. Sowohl die Zahl der Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit als auch die ausländische Bevölkerung legten dabei nahezu gleichermaßen zu.

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat neue Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht. © Sebastian Gollnow/dpa

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte, stieg die Einwohnerzahl innerhalb eines Jahres um rund 15.000 Menschen auf knapp 3,71 Millionen. Ausschlaggebend dafür war vor allem die Zuwanderung. Denn obwohl in Berlin erneut mehr Menschen starben als geboren wurden, konnte der Zuzug diesen Verlust ausgleichen.

Besonders spannend ist der Blick auf die internationale Bevölkerung der Hauptstadt. Insgesamt leben Menschen aus 194 Nationen in Berlin. Die größte ausländische Gruppe stellen weiterhin türkische Staatsangehörige mit mehr als 91.000 Menschen. Auf Platz zwei folgen Ukrainer mit rund 62.000 Personen.

Für eine Überraschung sorgt jedoch die Entwicklung bei den indischen Staatsangehörigen: Ihre Zahl stieg innerhalb eines Jahres um mehr als 6500 Personen auf knapp 43.400.

Damit überholten sie sowohl die polnische als auch die syrische Bevölkerung und sind nun die drittgrößte ausländische Nationalität in Berlin.