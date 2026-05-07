Bewohnerin alarmiert Polizei: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Berlin - Nach einem Wohnungseinbruch in Berlin-Lichtenrade hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

Die Polizei konnte zwei Männer am Tatort festnehmen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Reichnerweg habe am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Nachbarwohnung bemerkt und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Einsatzkräfte nahmen wenig später zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren in der betroffenen Wohnung fest.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sie Handschuhe und mutmaßliches Einbruchswerkzeug bei sich. Zudem sollen sie bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt haben. Ein weiterer Verdächtiger entkam unerkannt.

Die Festgenommenen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache und wurden anschließend dem zuständigen Fachkommissariat überstellt.