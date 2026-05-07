Schockfund auf Spielplatz: Knochen bei Bauarbeiten entdeckt
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Von Marc-Oliver von Riegen
Berlin - Bei Bauarbeiten auf einem alten Spielplatz in Berlin-Kreuzberg sind Knochen gefunden worden.
Sie werden gesichert und untersucht, teilte die Polizei mit. Bereits am 28. April waren bei Bauarbeiten auf dem Spielplatz Knochen oder Knochenteile entdeckt worden.
Am Donnerstag sei noch einmal gegraben worden. Dabei wurden laut Polizei weitere Knochenteile gefunden.
Die Ermittler gingen zunächst nicht von einem Tötungsdelikt aus. Die Onlinezeitung "Berliner Sonntagsblatt" hatte zuvor darüber berichtet.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa