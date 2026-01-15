Bibliothek statt Kaufhaus? ZLB will Galeria am Alex erobern

Berlin - Die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) sieht in einem möglichen Einzug in das Galeria-Warenhaus am Alexanderplatz eine große Chance für Berlin .

Das Galeria-Warenhaus am Alexanderplatz soll im September 2026 für einen längerfristigen Umbau frei werden. © Sebastian Gollnow/dpa

"Der Alexanderplatz bietet enormes Potenzial für eine niedrigschwellige Kulturinstitution wie die ZLB", teilte Direktor Jonas Fansa mit.

Kein anderer Platz Berlins sei so gut angebunden und zentral, gleichzeitig fehle es an kulturellen und sozialen Ankerpunkten. "Eine öffentliche Bibliothek kann diese große Lücke schließen", erklärte Fansa weiter.

Die Zukunft des Galeria-Warenhauses am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist weiter ungewiss. Ein Verhandlungstreffen zwischen der Eigentümergesellschaft Commerz Real und dem Berliner Senat brachte keine endgültige Einigung.

Die Verhandlungen sollen aber fortgesetzt werden, wie die Wirtschaftsverwaltung und die Kulturverwaltung gemeinsam mitteilten. Der Einzug der ZLB in das Gebäude bleibt damit weiter auf dem Tisch.