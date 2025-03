02.03.2025 15:10 19-Jähriger seilt sich in Kreuzberg von Haus ab und stürzt 15 Meter tief

Ein 19-Jähriger ist am späten Samstagabend in Berlin-Kreuzberg beim Versuch, sich von einem Haus abzuseilen, 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein 19-Jähriger ist am späten Samstagabend in Berlin-Kreuzberg beim Versuch, sich von einem Haus abzuseilen, 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie durch ein Wunder überlebte der junge Mann. Eine Zeugin wählte den Notruf, als sie den 19-Jährigen in Kreuzberg an der Hausfassade sah. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Eine Zeugin hatte den jungen Mann gegen 23.30 Uhr an der Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Skalitzer Straße beobachtet und nach dessen Sturz die Polizei verständigt. Beamte fanden den Mann auf einem Vordach liegend und riefen den Rettungsdienst. Nur unter Einsatz von technischen Hilfsmitteln schafften es die Einsatzkräfte, den Verletzten vom Dach zu holen. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Unklar ist, warum sich der 19-Jährige von dem Haus abseilte. Hierzu ermittelt nun das Landeskriminalamt (LKA). Es bestehe der Verdacht des Hausfriedensbruches, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa