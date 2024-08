19-Jähriger will Frauen helfen und bekommt Holzlatte auf den Kopf

Berlin - Brutale Attacke in Berlin-Wedding : Dort ist ein 19-Jähriger in der Nacht auf Sonntag selbst Opfer von Gewalt geworden, als er Frauen helfen wollte.

Der Rettungswagen war in der vergangenen Nacht auch in Berlin-Wedding im Einsatz. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Angaben der Polizei zufolge beobachtete der junge Mann gegen 23.40 Uhr, wie ein Unbekannter den Frauen auf dem Gehweg hinterherlief, herumschrie und sie verbal belästigte.

Der 19-Jährige forderte den Pöbler auf, damit aufzuhören und den Ort zu verlassen. Laut Zeugenaussagen griff der Unbekannte daraufhin nach einer Holzlatte und schlug mit dieser auf den Kopf des jungen Mannes.

Als mehrere Fußgänger die Auseinandersetzung bemerkten, flüchtete der Schläger in Richtung Sprengelstraße.

Der 19-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und an den Armen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.