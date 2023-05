28-Jähriger überfällt Supermarkt und geht mit Messer auf mehrere Menschen los

Berlin - Ein Mann soll am Samstagabend einen Supermarkt in Berlin-Lichtenberg überfallen und mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben.

Der 28-Jährige konnte bei seiner Flucht von Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der 28-Jährige erschien gegen 20.30 Uhr in dem Geschäft am Anton-Saefkow-Platz im Ortsteil Fennpfuhl, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dort versuchte er, mit dem Messer eine Registrierkasse zu knacken. Als eine 58-jährige Kassiererin kam, soll er mit der Stichwaffe in ihre Richtung geschlagen haben. Die Frau blieb unverletzt.

Anschließend flüchtete der Räuber ohne Beute zu einer Bar in der Nähe. Ein 34-Jähriger an der Tür habe ihn jedoch nicht hereingelassen wegen einer Privatveranstaltung, hieß es.

Daraufhin soll der 28-Jährige ihn mit einer Faust in die Rippen geschlagen und das Messer hervorgeholt haben. Mit einer Stichbewegung zielte er auf den Hals des 34-Jährigen. Dieser wehrte die Attacke ab und blieb unverletzt.

Der Angreifer flüchtete zunächst zu einer Bushaltestelle, wo ihn die alarmierte Polizei entdeckte. Nach einem weiteren Fluchtversuch stellten ihn die Beamten.