22.07.2024 18:50 Brandsatz in Berliner Knast gezündet: Schließer verhindert Schlimmeres

In der JVA in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht zu Montag ein Brandsatz gezündet worden.

Von Mia Goldstein

Berlin - In der JVA Heiligensee in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht zu Montag ein Brandsatz gezündet worden. In der JVA Heiligensee in Berlin-Reinickendorf hat ein Justizvollzugsbeamter einen Brandsatz gefunden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, bemerkte ein Schließer kurz nach Mitternacht den entzündeten, selbstgebauten Brandsatz am Boden der Auffahrt. Beamten des Gefängnisses im Kiefheider Weg gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnten. "Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die Insassen oder Bediensteten", teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Brandkommissariat des LKA ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

