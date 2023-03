26.03.2023 14:42 38-Jähriger schießt seinem Opfer mit einer Waffe ins Bein: Die Polizei fahndet nach dem Mann

Am Samstagnachmittag wurde ein Mann (36) von einem 38-Jährigen in Berlin-Neukölln angeschossen und am Bein verletzt.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Samstagnachmittag wurde ein Mann (36) von einem 38-Jährigen in Berlin-Neukölln angeschossen und am Bein verletzt. Die Polizei sucht nach dem 38-jährigen Tatverdächtigen. © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Schütze nach bisherigen Erkenntnissen dem anderen Mann gegen 16.30 Uhr auf der Kranoldstraße mit einer Faustfeuerwaffe in dessen Bein geschossen haben. Anschließend soll der mutmaßliche Täter noch die Wunde seines Opfers versorgt und sich schließlich vom Tatort entfernt haben. Der Verletzte wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Berlin Crime Opfer schwer verletzt: Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt Später durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei auf staatsanwaltschaftliche Anordnung die Wohnung des mutmaßlichen Täters, wo sie jedoch weder den 38-Jährigen noch die Tatwaffe finden konnten. Der Tatverdächtige wurde zur Sofortfahndung ausgeschrieben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt.

