Albaner-Bande bis Burger-King-Panzerknacker: Spezielle Einheit jagt seit 20 Jahren Einbrecher

Berlin - Seit 2005 ermitteln Polizisten aus Berlin und Brandenburg gegen die schlimmsten Einbrecherbanden der Hauptstadtregion. In den 20 Jahren ihres Bestehens konnte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe (GEG) bereits einige spektakuläre Fälle lösen.

Im Bereich der Eigentumskriminalität gehen viele Täter organisiert und gemeinschaftlich vor. (Symbolbild)

Mehr als 4300 Verfahren wurden in dieser Zeit von der GEG bearbeitet - mit einer beeindruckenden Aufklärungsquote von 75 bis 80 Prozent, wie es in einer Mitteilung des Brandenburger Innenministeriums zum Jubiläum hieß.

So etwa im Jahr 2017: Am 4. Dezember übernahm die GEG Berlin-Brandenburg die Ermittlungen gegen eine besonders umtriebige Bande, die Anfang November aus Albanien nach Deutschland eingereist war.

Innerhalb weniger Tage konnten die Polizisten der Bande durch Überwachung ihrer Mitglieder zunächst 27 Einbrüche im Berliner Umland zuordnen.

Bereits am 11. Dezember 2017 - also eine Woche nach Beginn der Ermittlungen - klickten bei drei Haupttätern im Alter von 28, 29 und 41 Jahren die Handschellen. Zuvor waren diese in fünf weitere Wohnhäuser eingebrochen.

Für ihre Diebestouren nutzten die Täter vor allem Mietwagen. Durch Ermittlungen der GEG konnten insgesamt 55 Einbrüche in Häuser in Berlin und Brandenburg seit dem 22. November 2017 nachgewiesen werden. Die verhafteten Bandenmitglieder wurden zu Haftstrafen von je fünf Jahren verurteilt.