Attacke auf Rettungsdienst in Berlin-Neukölln: "Derartige Angriffe inakzeptabel"

Berlin - Eigentlich sind sie gekommen, um zu helfen: In der Nacht zu Mittwoch ist ein Rettungssanitäter in Berlin-Neukölln angegriffen worden.

Ein Polizist nimmt die Aussage des Sanitäters auf, der angegriffen worden ist. © Morris Pudwell

Der 47 Jahre alte Mitarbeiter des Berliner Roten Kreuzes soll während des Einsatzes so schwer verletzt worden sein, dass er anschließend selbst ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und seinen Dienst beenden musste, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

"Ich verurteile aufs Schärfste, dass es in Berlin erneut zu einem Angriff auf Rettungskräfte gekommen ist", teilte Feuerwehr-Chef Dr. Karsten Homrighausen mit. "Derartige Angriffe sind inakzeptabel."

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Rettungswagen gegen 0.30 Uhr in die Fuldastraße gerufen, wo die Einsatzkräfte eine stark alkoholisierte Frau auf dem Gehweg vorfanden.

Das spätere Opfer soll die Dame aufgefordert haben, vom Boden aufzustehen.