"Ausländer raus"-Gegröle bei Party in Berliner Nobel-Tennisclub: Kripo ermittelt

Berlin - Die Berliner Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Videos, das rassistische Gesänge bei einer Party in einem Tennisclub zeigen soll.

Auch eine Anzeige ging bei der Polizei ein. (Symbolbild) © 123RF/fermate

Geprüft werde derzeit die strafrechtliche Relevanz, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe auch eine Anzeige wegen des Films.

Die BILD-Zeitung berichtete über das Video und veröffentlichte einen kurzen Film einer Party mit tanzenden Menschen, von denen einige mehrfach "Ausländer raus, Ausländer raus" zu der Musik rufen.

Die Party soll sich am Samstag in einem schicken Tennisclub in Grunewald im Berliner Westen abgespielt haben.

Das Video soll laut BILD von Instagram stammen. Zu sehen sind Dutzende Menschen, die tanzen und singen. Mehrfach ist der Slogan zu hören.