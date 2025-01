Frau bricht blutend auf der Straße zusammen: 28-Jähriger gesteht Tat seinem Arzt!

Berlin - Am vergangenen Mittwoch wurde eine 24-Jährige blutüberströmt in Berlin-Reinickendorf gefunden. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Frau (24) hatte sich nach dem Angriff nach draußen geschleppt und war in der Nähe des U-Bahnhofs Osloer Straße gefunden worden. (Archivbild) © DPA

Der 28-Jährige hatte einem Arzt in Brandenburg am Sonntag gegen 18 Uhr offenbart, eine Frau in Berlin getötet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde ein Haftbefehl erlassen.

Die junge Frau war schwer verletzt in der Nähe des U-Bahnhofs Osloer Straße gefunden worden. Zuvor hatte sie sich in einem Restaurant an der Provinzstraße eine Decke genommen.

Gegenüber der Polizei gab die 24-Jährige an, von einem Mann überfallen worden zu sein. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Inzwischen sitzt der Tatverdächtige demzufolge in Untersuchungshaft.