Mann vermutet Einbrecher und will ihn abschrecken, doch dann schießt dieser auf die Tür

Berlin - War es ein missglückter Einbruch oder doch ein Mordversuch? Vergangene Nacht hat ein Unbekannter in Schmargendorf auf eine Wohnungstür gefeuert und diese durchlöchert. Die Kugel schlug auf dem Boden der Wohnung auf.

Alles in Kürze

Die Polizei stellte ein Durchschussloch in der Wohnungstür fest und fand das Projektil einer scharfen Schusswaffe am Boden der Wohnung.

Zuvor nahm ein 45-Jähriger gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür wahr.

Wie weit das Projektil neben dem Bewohner aufschlug, war zunächst nicht bekannt. Auch nicht, was der Schütze an der Tür wollte. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa).