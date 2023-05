Mann wird bei Streit in den Rücken gestochen, dann attackiert er einen Polizisten

Berlin - Nach drei Jahren Corona-Pause feiert Berlin wieder den Karneval der Kulturen . In der Nacht zu Samstag kam es jedoch zu einem unschönen Zwischenfall.

Der Polizist wurde bei dem Vorfall verletzt. © Morris Pudwell

Nach Angaben von mehreren Taxifahrern flogen gegen 2 Uhr am Mehringdamm Ecke Blücherstraße - direkt am Eingang zum Karneval der Kulturen - die Fetzen. Dabei soll ein Mann eine Schnittverletzung am Rücken erlitten haben.

Der Verletzte war offenbar aber noch fit genug einen der ersteintreffenden Polizisten zu attackieren. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem beide zu Boden stürzten.

Dabei wurde auch der Beamte verletzt. Über Art und Schwere der Verletzungen ist derweil noch nichts bekannt.

Mehrere Passanten sollen sich nach TAG24-Informationen in das Geschehen eingemischt haben, sodass ein Großaufgebot der Polizei anrückte, um die Situation zu beruhigen.