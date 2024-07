Nach Mord in Moabit: Verdächtiger von Polizei gefasst!

Berlin - In Berlin-Moabit ist am vergangenen Sonntagmittag ein bislang unbekannter Mann tot aufgefunden worden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, wurde der 41-jährige Mann am Donnerstagabend in Moabit im Geschichtspark nahe dem Hauptbahnhof von Fahndern gefasst. Ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen Mordverdachts.

Am Sonntag entdeckte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes während seines Rundgangs den leblosen Mann auf dem Gehweg an der Heidestraße. Daraufhin verständigte er Polizei und Rettungsdienst.

Doch trotz eingeleiteter Reanimation wurde der Unbekannte wenig später für tot erklärt.

Bei dem Toten handelte es sich vermutlich um einen Obdachlosen.