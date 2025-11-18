Schon wieder Schüsse auf eine Fahrschule: Was steckt dahinter?
Berlin - Erneut sind auf eine Fahrschule in Berlin-Reinickendorf mehrere Schüsse abgefeuert worden.
Die Einschusslöcher in der Schaufensterscheibe in der Scharnweberstraße sind in der Nacht zum Dienstag gegen 2.25 Uhr entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.
Verletzt worden sei niemand, hieß es weiter.
Das LKA übernimmt die laufenden Ermittlungen.
Bereits Mitte Oktober waren an der Schaufensterscheibe der Fahrschule Einschusslöcher entdeckt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, war zunächst unbekannt.
Titelfoto: Michael Ukas/dpa