Schon wieder Schüsse auf eine Fahrschule: Was steckt dahinter?

Berlin - Erneut sind auf eine Fahrschule in Berlin-Reinickendorf mehrere Schüsse abgefeuert worden.

Kriminaltechniker der Polizei sicherten bereits im Oktober Spuren vor der Fahrschule in der Scharnweberstraße. (Archivfoto) © Michael Ukas/dpa

Die Einschusslöcher in der Schaufensterscheibe in der Scharnweberstraße sind in der Nacht zum Dienstag gegen 2.25 Uhr entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt worden sei niemand, hieß es weiter.

Das LKA übernimmt die laufenden Ermittlungen.