Brutalo prügelt Oma am S-Bahnhof krankenhausreif

Berlin - Nach einem brutalen Angriff auf eine 75-jährige Frau am S-Bahnhof Messe-Süd in der Nacht zum Sonntag ist ein 37 Jahre alter Mann festgenommen worden.

Bundespolizisten nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Körperverletzung gegen den polizeibekannten Deutschen ermittelt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.



Demnach habe der Verdächtige der Rentnerin gegen 3.30 Uhr zunächst gegen den Kopf und anschließend mehrfach auf sie eingeschlagen, hieß es.

Als ihre beiden Begleitpersonen ihr zu Hilfe eilen wollte, seien die 28-Jährige und der 33-Jährige ebenfalls geschlagen und getreten worden.

Die 75-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und mehrere Hämatome und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Begleitpersonen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Der Angreifer flüchtete den Angaben zufolge mit einer S-Bahn. Bundespolizisten trafen die drei ecuadorianischen Staatsangehörigen am Bahnhof an und nahmen den Sachverhalt auf.