Betrunkener Messer-Mann bedroht Fahrgast und attackiert Polizisten

Berlin - In Berlin-Friedrichshain hat die Bundespolizei in einer S-Bahn einen 40-Jährigen verhaftet, der zuvor einen 44-Jährigen mit einem Messer bedroht hatte. Auch bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand.

Der Angriff ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Ostkreuz. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

Wie die Behörde am Montag mitteilte, kam es am Samstag gegen 16.30 Uhr in der S5 kurz vor dem Bahnhof Ostkreuz zu der Auseinandersetzung.

Dabei drohte der 40-Jährige seinem Kontrahenten zunächst nur verbal - als dieser aber den Zug verließ, holte der Mann zusätzlich ein Messer hervor.

Die Polizei hatte in diesem Fall leichtes Spiel und konnte den 40-Jährigen, der mit der S-Bahn weitergefahren war, am Bahnhof Lichtenberg vorläufig festnehmen.

Auf der Dienststelle leistete der Tatverdächtige allerdings Widerstand und versuchte, die Polizeibeamten mit Faustschlägen zu treffen. Die Liste der Vorwürfe gegen den 40-Jährigen war später entsprechend lang.

Die Polizei ermittelt gegen den in der Vergangenheit schon öfter in Erscheinung getretenen Mann wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchtem tätlichen Angriff auf Vollzugsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.