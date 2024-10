Bewaffnetes Trio überfällt Netto-Markt in Hellersdorf

Berlin - Drei bewaffnete Männer haben einen Netto-Markt in Berlin-Hellersdorf ausgeraubt.

Zu dem Raubüberfall kam es im Einkaufszentrum Forum Kienberg. © Dominik Totaro

Das maskierte Trio habe am Montagabend gegen 21.30 Uhr den Discounter in der Neue Grottkauer Straße betreten, teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Zwei der schwarz gekleideten Verdächtigen hätten mit vorgehaltenen Schusswaffen Bargeld von der Kassiererin gefordert, hieß es weiter.

Ein dritter mutmaßlicher Täter habe mit einem Messer in der Hand im Eingangsbereich des Geschäfts im Einkaufszentrum Forum Kienberg gestanden.

Laut Polizei eilte ein 18-jähriger Mitarbeiter zur Hilfe. Einer der mutmaßlichen Räuber verlangte von ihm, die Kassenlade zu übergeben.

Anschließend suchte das Trio zu Fuß in Richtung Etkar-André-Straße das Weite. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.