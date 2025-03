Blutige Attacke im Hausflur: Not-OP!

Berlin - In Berlin-Waidmannslust ist auf einen Mann eingestochen worden.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Der Verdächtige sei in der Nacht zum Sonntag gegen 23.45 Uhr auf den 49-Jährigen in einem Hausflur in der Schluchseestraße mit einem Gegenstand losgegangen, teilte die Polizei mit.

Dabei habe der 43-Jährige mehrfach auf ihn eingestochen.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Auch die Hintergründe der Tat sind offen.