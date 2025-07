Blutige Attacke in eigener Wohnung: Mann taucht plötzlich in Klinik auf

Berlin - In Berlin-Lichtenrade ist ein 66 Jahre alter Mann am Mittwochvormittag offenbar mit einem Küchenmesser angegriffen und verletzt worden.

Alles in Kürze

Spezialkräfte der Polizei rückten an. (Symbolbild) © Franziska Kraufmann/dpa

Er habe danach mit Schnittverletzungen am Oberkörper und am Arm ein Krankenhaus aufgesucht und um Hilfe gebeten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Bekannter den 66-Jährigen in der eigenen Wohnung in der Potsdamer Straße angegriffen.

Spezialkräfte nahmen den 34 Jahre alten mutmaßlichen Täter dort wenig später fest.

Dabei wurde der 34-Jährige von einem Hund gebissen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.