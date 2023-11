Blutiger Streit im Hausflur: 39-Jähriger sticht mehrfach auf Nachbarn ein

Berlin - In Berlin-Tegel ist am Dienstagnachmittag ein Streit unter Nachbarn heftig eskaliert: Ein 47-Jähriger wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

In Berlin-Tegel ist am Dienstag ein 47-Jähriger von seinem Nachbarn (39) schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei gerieten die beiden Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bottroper Weg gegen 16.35 Uhr im Hausflur aus bisher unbekannten Gründen in einen Streit.

Im Laufe der Auseinandersetzung erhitzten sich die Gemüter derart, dass der 39-jährige Tatverdächtige seinen Nachbarn (47) mit mehreren Messerstichen verletzte. Kurios: Nach der Attacke gingen beide Männer zurück in ihre Wohnungen.

Der verletzte 47-Jährige verständigte von dort aus die Polizei. Rettungskräfte brachten den Mann im Anschluss ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Am Tatort traf in der Zwischenzeit ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ein. Die Polizisten nahmen den 39-jährigen Messerstecher in seiner Wohnung in Gewahrsam.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme kam der Mann wieder auf freien Fuß.