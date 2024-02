15.02.2024 10:51 Brandanschlag in Friedrichshain: Auto von Rüstungskonzern steht in Flammen

Brandanschlag in Friedrichshain: In dem Berliner Ortsteil hat in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrzeug eines Rüstungsherstellers gebrannt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Brandanschlag in Friedrichshain: In dem Berliner Ortsteil hat in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrzeug eines Rüstungsherstellers gebrannt. Das Feuer griff auf den gesamten Vorderbereich des Autos über. © Morris Pudwell Wie die Polizei am Montag bestätigte, laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der politisch motivierten Brandstiftung. Gegen 3 Uhr in der Nacht hatten Zeugen wegen des brennenden Mercedes an der Gubener Straße die Feuerwehr alarmiert. Demnach war das Feuer im Bereich des linken Vorderrades ausgebrochen, von dort griff es auf den gesamten Vorderteil des Wagens über. Auch ein benachbartes Auto wurde durch die Flammen beschädigt, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Das Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnten die Brandbekämpfer verhindern. Auf Fotos ist zu sehen, dass es sich bei dem angezündeten Auto um ein Fahrzeug der "Thales Group" handelt. Das Unternehmen mit Sitz in Paris ist unter anderem im Bereich der Militärtechnik aktiv. Der entstandene Sachschaden dürfte immens sein. © Morris Pudwell Die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Brandstiftung dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell