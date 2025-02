Brennpunkt Kottbusser Tor: Mann greift Polizist mit Holzlatte an

Berlin - Tumultartige Szenen in Berlin-Kreuzberg! Nach einer Massenschlägerei am Kottbusser Tor ist am Montagabend ein Polizist mit einer Holzlatte angegriffen und verletzt worden.

Bei der Flucht schlug ein 33-Jähriger in Richtung eines Polizisten und traf diesen an der Hand.

Nach Polizeiangaben vom heutigen Dienstag gerieten etwa 15 Personen gegen 17.30 Uhr am -Bahnhof an der Reichenberger Straße körperlich aneinander.

Der Verdächtige kam zunächst in ein Krankenhaus und dann in Polizeigewahrsam. Der 33-Jährige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, da er wegen sogenannter Rohheitsdelikte am "Kotti" bereits polizeilich in Erscheinung getreten sei. Die Ermittlungen dauern an.