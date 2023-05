14.05.2023 14:25 Brutalo-Duo geht auf "Späti"-Verkäufer los: 26-Jähriger niedergestochen

In der Nacht zu Sonntag haben zwei maskierte Täter in einem Spätverkauf in Berlin-Neukölln einen Mitarbeiter angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt.

Berlin - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in einem Spätverkauf in Berlin-Neukölln einen Mitarbeiter angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Die Angreifer haben laut Polizei nichts gestohlen oder Forderungen an den Mitarbeiter gestellt. © Morris Pudwell Der 26-Jährige wurde mit Stichen am Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Lebensgefahr soll jedoch nicht bestanden haben, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten gegen 23.15 Uhr zwei maskierte Männer das Geschäft im Ortsteil Buckow an der Rudower Straße betreten, in dem gerade keine Kunden waren. Aus bisher nicht bekannten Gründen soll einer der Männer mit einem Messer auf den Angestellten eingestochen haben, während der andere ihn gegen Kopf und Oberkörper schlug. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Grüner Weg, ohne etwas gestohlen oder eine Forderung gestellt zu haben. Der genaue Tathergang sowie deren Hintergrund müssen noch ermittelt werden.

Titelfoto: Morris Pudwell