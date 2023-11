Erst Hammer-Angriff und jetzt das: Büro von Grünen-Politiker mit Schei*e beschmiert

Berlin - Erst vor rund einer Woche wurde Grünen-Politiker Jian Omar (38) unter anderem als "scheiß Ausländer" beschimpft und mit einem Hammer angegriffen , nun wurde der 38-Jährige wieder zur Zielscheibe bzw. sein Büro in Moabit. Dieses wurde am Freitag mit Scheiße beschmiert.

Jian Omar sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. © Wolfgang Kumm/dpa

Der Lokalpolitiker sitzt für die Grünen im Abgeordnetenhaus und machte den Fall selbst auf Twitter-Nachfolger X öffentlich. Fotos, die er selber veröffentlicht hat, zeigen eine Kommode mit Hundekacke, die den Eingang versperrt, sowie beschmierte Scheiben.

"Wir werden weiter in meinem Wahlkreisbüro in Moabit attackiert. Nach dem Angriff mit dem Hammer am Freitag und den Bedrohungen am Samstag von derselben Person, wurde nun der Eingang meines Büros in der Nacht mit einer Kommode versperrt, mit Fäkalien und Kot beschmiert", erklärte der Politiker am Freitag.

Demnach haben nach dem Vorfall vor rund einer Woche die Drohungen und Beleidigungen gerade in den sozialen Medien zugenommen. Einschüchtern lassen will sich der 38-Jährige davon aber nicht.

"Ich werde mich diesem Hass nicht beugen und meine Arbeit nicht einstellen. Das sind Angriffe auf unsere Demokratie", heißt es in dem Post weiter.