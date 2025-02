13.02.2025 17:49 Deutsche mit Kopftuch in der U1 angegriffen: "Kauf dir mal ein Flugticket"

In Berlin-Kreuzberg ist eine 43-Jährige am Mittwoch in einem Waggon der U1 Zielscheibe eines rassistischen Angriffs geworden.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist eine 43-Jährige am Mittwoch in einem Waggon der U1 Zielscheibe eines rassistischen Angriffs geworden. Auch als die Frau aus der Bahn stieg, ließ der unbekannte Täter zunächst nicht von ihr ab. Die U-Bahn bleibt leider für viele Menschen in Berlin kein sicherer Ort. (Symbolbild) © Niklas Graeber/dpa Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Berlinerin gegen 10.45 Uhr vom Halleschen Tor zur Prinzenstraße, als ihr ein Mann plötzlich mit dem Ellenbogen in den Bauch schlug und sie rassistisch beleidigte. Anlass war einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge offenbar das Kopftuch, das die Deutsche trug. Demnach sollen unter anderem die Worte "Geh mal raus aus Deutschland, asoziales Stück" und "Kauf dir mal ein Flugticket und verpiss dich" gefallen sein. Berlin Crime Schuss hallt nachts durch Neukölln: Bar angegriffen Die 43-Jährige bot dem Angreifer verbal Paroli und stieg an der Haltestelle Prinzenstraße aus der U-Bahn. Laut Polizei stieg der Tatverdächtige ebenfalls aus und verfolgte die Frau. Erst als Fußgänger sich einschalteten, ergriff der Mann die Flucht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Niklas Graeber/dpa