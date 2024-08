Drogenfahrt über Autobahn sorgt für Chaos: 36-Jährige im Ausnahmezustand

Schönefeld - Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag auf der A113 bei Schönefeld ( Dahme-Spreewald ) für Chaos gesorgt und zwei Polizisten verletzt.

Eine psychisch auffällige Frau (36) beschäftigte am Donnerstag Polizisten aus Berlin und Brandenburg. (Archivbild) © Sören Stache/dpa

Die Berliner Polizei informierte nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr die Kollegen aus Brandenburg, weil sich die Fahrerin eines VW-Golfs auf der Autobahn in Fahrtrichtung Schönefeld einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Zuvor war den Beamten der unsichere Fahrstil der Frau aufgefallen. Es bestand der Verdacht, dass die 36-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs sein könnte.

Auf ihrer Flucht rammte die Tatverdächtige das Polizeiauto und das Motorrad einer Zeugin. Einsatzkräfte aus Brandenburg besetzten in der Folge Kontrollpunkte in Fluchtrichtung und konnten die Verkehrssünderin zusammen mit Berliner Kollegen am Flughafen BER stoppen.

Doch auch hier leistete die Frau Widerstand und griff die Polizisten an. Zwei Beamte im Alter von 25 und 38 Jahren wurden verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Ein Notarzt ließ die 36-Jährige wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes stationär in eine Fachklinik einweisen.