28.11.2023 14:48 Einbrecher beschmieren Kellertür und klauen Alkohol

In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen zwei unbekannte Personen in ein Lokal in Lichtenberg eingebrochen sein und es antisemitisch beschmiert haben.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In Berlin-Lichtenberg sollen zwei unbekannte Personen in ein Lokal eingebrochen sein und die Kellertür mit antisemitischen Äußerungen beschmiert haben. Die Kellertür des Lokals wurde antisemitisch beschmiert. (Symbolfoto) © 123RF/sir270 Wie die Polizei am heutigen Dienstagmorgen mitteilte, soll sich der Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. Demnach haben sich zwei bislang unbekannte Täter über die Kellerräume des Lokals Zutritt zum Schankraum verschafft. Dort sollen sie dann mehrere Flaschen hochwertigen Alkohol entwendet haben. Außerdem wurde der Keller mit antisemitischen Äußerungen beschmiert. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.

