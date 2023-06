Er soll eine 17-Jährige in einem Hotel missbraucht haben: Tatverdächtiger identifiziert

Die Polizei hat die Fahndung nach einem Tatverdächtigen erfolgreich beendet, der eine 17-Jährige in einem Hotelzimmer in Berlin-Mitte missbraucht haben soll.

Von Thorben Gotthardt

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, konnte der gesuchte Tatverdächtige bereits wenige Stunden nach der Herausgabe der Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden. Der 21-Jährige stellte sich demnach auf einem Polizeirevier. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Originalmeldung vom 19. Juni 2023, 9.26 Uhr

Berlin - Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der am 20. März 2022 eine damals 17-Jährige in einem Hotelzimmer in Berlin-Mitte missbraucht haben soll.

Der mutmaßliche Täter hat sich wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Fahndungsaufrufs selbst gestellt. © 123RF/foottoo, Polizei Berlin (Bildmontage) Zu diesem Zweck hat die Behörde ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Der soll an besagtem Sonntag mit der Jugendlichen ein Hotel in der Heidestraße im Ortsteil Moabit aufgesucht haben und gegen 3.30 Uhr eine "sexuell übergriffige Handlung" an ihr vorgenommen haben, wie es im Fahndungsaufruf heißt. Obendrein soll er währenddessen Video- und Fotoaufnahmen von dem Mädchen gemacht haben. Die Ermittler fragen, wer Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen kann. Wer hat den Abgebildeten vor oder nach der Tat gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben für die Ermittlungen machen?