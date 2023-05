Fahndung in Berlin: Wer kennt diesen Handtaschen-Räuber?

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem unbekannten Mann. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, soll sich der Handtaschenraub am 11. Dezember 2022 an der S-Bahn-Unterführung am Hackeschen Markt ereignet haben.

Gegen 0.50 Uhr soll sich der auf dem Foto abgebildete Mann der 23-Jährigen zunächst von hinten genähert haben. Anschließend soll der Gesuchte der jungen Frau ihre braune Handtasche von der Schulter gerissen haben und mit der Beute in Richtung Dircksenstraße geflüchtet sein.

Durch das Vorgehen des Unbekannten stürzte die 23-Jährige und wurde am Knöchel verletzt. Ärztlich behandelt werden wollte die junge Frau jedoch nicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: