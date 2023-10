31.10.2023 11:38 Familie stellt Einbrecher: Polizei findet 26-Jährigen in misslicher Lage vor

Beim Versuch, in eine Bäckerei in Berlin-Wedding einzusteigen, hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in einem Oberlichtfenster verhakt.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Herzlich willkommen bei der Rubrik "Die dümmsten Einbrecher der Welt": Diesmal geht es um einen Mann, der in der Nacht zu Dienstag versucht hat, in eine Bäckerei in Berlin-Mitte einzubrechen. Die Polizei hat den 26-Jährigen festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. (Symbolfoto) © 123rf/Jaromír Chalabala Bei dem Versuch, in den Laden in der Brüsseler Straße einzusteigen, ist der 26-Jährige offenbar in einem Oberlichtfenster steckengeblieben oder soll sich dort zumindest "verhakt" haben, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Gegen 2.50 Uhr hörte der Sohn der Inhaberin aus der über der Bäckerei gelegenen Wohnung im Ortsteil Wedding ein klirrendes Geräusch, woraufhin die Ladenbesitzerin die Sicherheitsbehörde alarmierte. Anschließend ging die Familie gemeinsam nach unten, um nach dem Rechten zu sehen, und entdeckte den mutmaßlichen Einbrecher in seiner misslichen Lage in dem eingeschlagenen Fenster oberhalb der Eingangstür. Leichtes Spiel für die eintreffenden Polizisten, die den Tatverdächtigen ohne Probleme festnehmen und anschließend der Kriminalpolizei übergeben konnten.

