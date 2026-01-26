Gewalt in der S-Bahn: Suff-Pöbler geht mit abgebrochener Flasche auf Jugendlichen los

Berlin - Er ist kein unbeschriebenes Blatt: Ein betrunkener 31-Jähriger hat in einer Berliner S-Bahn einen Jugendlichen mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen.

Zu der Attacke kam es in der Linie S1. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann ermittele die Bundespolizei wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, teilte diese am Montag mit.



Den Angaben zufolge belästigte der 31-Jährige am Samstagabend gegen 19.50 Uhr zunächst zwei junge Mädchen in der S-Bahn der Linie S1.



Als ein 16-Jähriger einschritt und ihn zur Rede stellte, soll der Mann den Jugendlichen mit seiner Jacke geschlagen und an der Hand verletzt haben. In der Folge kam es zum handfesten Streit.

Dabei ging eine Glasflasche zu Bruch, mit der der 31-Jährige versucht haben soll, den Jugendlichen am Oberkörper und am Kopf zu treffen.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen den Mann beim Halt am S-Bahnhof Schöneberg vorläufig fest.