24-Jähriger bricht in Bäckerei ein: Doch schon kurz darauf klicken die Handschellen

Berlin - In Berlin-Tempelhof ist in der Nacht zu Freitag ein 24-Jähriger beim Einbruch in eine Bäckerei erwischt worden.

Die Berliner Polizei schnappte am späten Donnerstagabend in Tempelhof einen mutmaßlichen Einbrecher. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, drückte der Tatverdächtige gegen 22 Uhr die Glasschiebetür des Geschäfts am Tempelhofer Damm auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen.

Anschließend ging er gezielt in den Kassenbereich und griff nach dem Bargeld. Doch weit kam der 24-Jährige nicht - direkt beim Versuch, den Laden zu verlassen, griffen Polizeikräfte zu.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Ermittler Beweismittel, die mit früheren Straftaten in Verbindung stehen könnten.