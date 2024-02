Gewaltsame Attacke auf Bekannte in Pankow: Er wollte wohl Geld und mehr

Rettungs- und Einsatzkräfte wurden am Donnerstag zu einer Messerattacke nach Berlin-Weißensee alarmiert. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll sich die Tat am gestrigen Donnerstag in der Börnestraße gegen 21.10 Uhr ereignet haben.

Den Angaben zufolge sei es zunächst zwischen der 38-jährigen Frau und dem Mann zu Streitigkeiten gekommen. Dann habe ihr Bekannter sie bedroht.

Als im weiteren Verlauf der 35-jährige Lebensgefährte der Frau hinzukam, eskalierte die Lage: Der Bekannte stach mit einem unbekannten spitzen Gegenstand einmal in den Oberkörper des 35-Jährigen.

Anschließend flüchtete der Bekannte.

Alarmierte Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung des 35-Jährigen, der anschließend von eingetroffenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.