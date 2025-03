Gezielter Angriff? Messer-Mob nimmt sich in Neukölln erneut Mann zur Brust

Berlin - Innerhalb weniger Tage ist ein Mann in Berlin-Neukölln zweimal mit einem Messer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zu einem möglichen Zusammenhang der Taten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei griff eine sechsköpfige Gruppe den 31-Jährigen erneut am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr in der Weichselstraße an.

Zunächst hätten sie ihn mit Reizgas besprüht und ihm anschließend mit einem Stich in den Oberschenkel verletzt, hieß es weiter.



Danach suchten die Verdächtigen in unbekannter Richtung das Weite.

Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Lebensgefahr bestehe nicht.

Bereits am Dienstag (11. März) war der Mann in der Neuköllner Sonnenallee überfallen, zusammengeschlagen und mit einem Messer in den Rücken gestochen worden.

Nach dem Angriff, bei dem mehrere Männer die Scheiben eines Autos einschlugen, den 31-Jährigen aus dem Wagen zerrten, ihn zu Boden prügelten und auf ihn eintraten, kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus.