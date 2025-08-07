Großeinsatz der Polizei: Mann mit Waffe im Heizkraftwerk unterwegs

Berlin - Ein Mann mit einer Schusswaffe ist auf dem Gelände eines Heizkraftwerks in Berlin-Steglitz festgenommen worden.

Die Polizei rückte bei dem Einsatz mit einem Hubschrauber an. (Symbolbild) © Wolfram Kastl/dpa

Wie die Polizei auf X berichtete, war er am Mittwochabend ohne Erlaubnis auf das Gelände gelangt und wurde dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt.

Es entstand ein Streit, bei dem herbeigerufene Kollegen des Sicherheitsmitarbeiters von dem Mann bedroht worden sein sollen.

Die Polizei rückte daraufhin mit Spezialkräften an.

Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.