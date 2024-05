Gruppe beleidigt und schlägt Jungen, dann nimmt Unglück seinen Lauf

Berlin - Eine Gruppe von etwa gleichaltrigen Jungen soll in Berlin-Kreuzberg einen 11-Jährigen in einem Bus rassistisch beleidigt und geschlagen haben.

Der Unfall ereignete sich in der Adalbertstraße. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Das Kind flüchtete daraufhin am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr an der Haltestelle Adalbertstraße aus dem Linienbus 140, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als ein Autofahrer dort vorbeifahren wollte, habe der 35-Jährige nicht mehr bremsen können und den Jungen auf der Straße angefahren.

Der 11-Jährige erlitt laut Polizei bei dem Aufprall und Sturz Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen machten die Beamten bei der Aufnahme des Unfalls auf einen Achtjährigen aufmerksam, der zu der Gruppe an Angreifern gehört haben soll.

Er sei befragt und anschließend seiner Mutter übergeben worden, hieß es.