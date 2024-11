Hetz-Text in Gästebuch geschrieben: Wer kenn diesen Juden-Hasser?

Die Polizei sucht mit Bildern nach einem Mann, der sich volksverhetzend gegen Juden geäußert haben soll. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Freitag Lichtbilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Mann soll demnach am 5. November 2023 gegen 17.15 Uhr in der Gedenkstätte in der Cora-Berliner-Straße einen antisemitischen Text in das dort ausliegende Gästebuch geschrieben haben und wurde dabei von einer Zeugin beobachtet.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

dunkle Haare, Bart

hohe Stirn, fliehender Haaransatz

bekleidet mit hellgelben Pullover mit Aufdruck, hellblauer Hose, dunklen Sportschuhen mit weißer Sohle und dunkler Jacke mit Kapuze (orangefarbene Fütterung)

Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann kennt. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?