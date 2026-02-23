In Berlin wird immer häufiger scharf geschossen: Polizei besorgt

Berlin - Die Verbreitung scharfer Pistolen und deren Gebrauch in Berlin ist nach Einschätzung der Polizei inzwischen ein ernstes Problem.

Im Oktober ermittelte die Polizei nach einem Schusswechsel in Kreuzberg. (Archivfoto) © Anja Mia Neumann/dpa

"Streitigkeiten, die früher mit Fäusten ausgetragen wurden, werden heute vielleicht eher mit Schusswaffen ausgetragen", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel (59) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Für die Polizei sei das aktuelle Thema derzeit die "hohe Verfügbarkeit von Schusswaffen in kriminellen Milieus", auch im Bereich der organisierten Kriminalität. Sie würden dort für Sachbeschädigungen genutzt, also etwa bei der Erpressung von Ladeninhabern für Schüsse auf Gebäude und Scheiben, "aber leider auch gegen Menschen".

Konkrete Hinweise auf einen tatsächlichen Bandenkrieg in Berlin wie im Chicago der 1930er-Jahre gebe es hingegen keine, sagte Slowik Meisel. Es würden auch nicht ganze Geschäftsfelder in der Stadt neu verteilt.

Es seien aber tatsächlich ausländische, bewaffnete Täter in Berlin aktiv, auch im Auftrag ausländischer Strukturen bei der sogenannten Schutzgeld-Erpressung. Die Herausforderung und Aufgabe für die Polizei sei es aber, die Zahl der Schusswaffen zu begrenzen.