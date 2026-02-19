Transfrau in Schöneberg angegriffen: 22-Jähriger schlägt plötzlich zu

Berlin - In Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zu Donnerstag eine 40-jährige Transfrau von einem 22-Jährigen körperlich angegriffen worden.

Die Polizei entdeckte den Tatverdächtigen in einem Imbiss. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 23.50 Uhr an der Frobenstraße Ecke Bülowstraße.

Demnach sprach der Mann die Frau zunächst an, schlug ihr dann mit einem Handy auf den Kopf und beleidigte sie.

Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige, wurde aber kurz darauf von Einsatzkräften der Polizei in einem nahegelegenen Imbiss gefunden. Der 22-Jährige gab an, von der Frau am Hals gekratzt worden und mit Tierabwehrspray bedroht worden zu sein.

Sowohl der junge Mann als auch die Frau erlitten leichte Verletzungen, lehnten eine medizinische Behandlung jedoch ab.