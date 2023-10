08.10.2023 09:54 Jugendliche werfen Steine auf Polizeiautos - waren es Hamas-Anhänger?

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden in der High-Deck-Siedlung in Berlin Polizeiautos mit Steinen beworfen.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden in der High-Deck-Siedlung in Berlin Polizeiautos mit Steinen beworfen. Die Polizei sah sich in der High-Deck-Siedlung erheblichen Widerstand ausgesetzt. © Morris Pudwell Glücklicherweise waren die Dienstwagen zu diesem Zeitpunkt nicht im Einsatz. Somit wurden keine Beamten verletzt. Ersten Informationen zufolge seien mehrere Jugendliche für den Angriff verantwortlich gewesen, die sich den Beamten zuvor bereits äußert aggressiv gegenüber gezeigt hätten. Die Polizei zog nach den Steinwürfen gleich mehrere Einsatzkräfte zusammen.

Somit wurden die Beamten wieder Herr der Lage und konnten anschließend mehrere junge Männer feststellen. Im Anschluss wurden die Personalien von möglichen Verdächtigen aufgenommen. Ein Fachkommissariat hat noch vor Ort die Ermittlungen zu der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegenüber den Beamten aufgenommen. Ersten Informationen zufolge sollen die jungen Männer von den Kundgebungen der Hamas am gestrigen Samstagnachmittag gekommen sein und könnten somit Anhänger der Organisation sein.



Titelfoto: Morris Pudwell