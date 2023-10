Hamas erklärt Israel den Krieg: Terror-Fans verteilen Baklava auf der Sonnenallee

Berlin - Die Kriegserklärung der Terrororganisation Hamas schockt Deutschland. Politiker und Einwohner haben sich sofort mit Israel solidarisiert. "Wir stehen in diesen schweren Stunden fest an ihrer Seite", erklärte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (61, CDU) am Samstag. "Der Terror und das Morden der Hamas muss sofort enden."

Anhänger der Hamas verteilen nach der Kriegserklärung gegen Israel mitten in Neukölln Baklava. © Hatem Moussa/AP/dpa,

In Berlin bzw. in Neukölln sehen das aber offenbar nicht alle so. Während Zivilisten wahllos getötet und verschleppt werden, jubeln Anhänger auf der Sonnenallee.

Das "Netzwerk für die Verteidigung palästinensischer Gefangener" namens Samidoun macht durch eine sehr fragwürdige Aktion auf sich aufmerksam. Sie verteilten auf der Straße Baklava - "zur Feier des Sieges des Widerstands", wie die Organisation auf X (ehemals Twitter) mitteilte.

Die von ihnen selbst veröffentlichten Fotos zeigen einen in einer Palästinenser-Flagge gehüllten Mann, wie er die Süßwaren verteilt. Mitten in Berlin feiern sie den Terror in Israel!

Eine Aktion mit Folgen. Die Polizei schritt ein: "Unsere Kolleg. sind vor Ort und führen die erforderlichen Maßnahmen durch. Vereinzelt wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt und Strafanzeigen gefertigt. Dazu stehen wir im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft", teilte die Behörde auf X mit.

Auch die israelische Botschaft verurteilt diese Aktion auf Schärfste. "Seit heute Morgen um 6.30 Uhr ermorden Terroristen der Hamas wahllos israelische Zivilisten. Alle Demokraten sollten absolut schockiert sein, dass Samidoun diesen Terror nun mitten in Berlin, mitten in Deutschland, feiert", heißt es in dem Tweet.