Kontrolle führt Polizei in Kreuzberg auf die Spur mehrerer Drogendealer
Berlin - Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Berlin-Kreuzberg drei junge Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel vorläufig festgenommen.
Gegen 14 Uhr überprüften Zivilkräfte an der Adalbertstraße einen 23-Jährigen und fanden verschiedene Betäubungsmittel, darunter Cannabisprodukte und Arzneimittel, die beschlagnahmt wurden.
Wie die Polizei mitteilte, führte eine durch die Staatsanwaltschaft Berlin angeordnete Wohnungsdurchsuchung zum Fund weiterer Drogen.
Im Zuge der Ermittlungen gerieten ein weiterer 23-jähriger Mann im Bereich der Singerstraße sowie ein 26-Jähriger in den Fokus. Auch beim zweiten 23-Jährigen wurden nach Wohnungsdurchsuchung größere Mengen Kokain, MDMA, Amphetamin und Ecstasy sichergestellt.
Der 26-Jährige versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen, flüchtete zu Fuß und attackierte einen Polizisten mit einem Kniestoß, um die Festnahme zu verhindern. Zwei Beamte wurden verletzt, einer musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Auch bei dem 26-Jährigen stellten die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel sicher.
Der als Erstes kontrolliere 23-Jährige und der 26-Jährige wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Der zweite 23-Jährige wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa